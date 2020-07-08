Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanlığına yeniden seçilen Şentop'u kutladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına yeniden seçilen Mustafa Şentop'u telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına yeniden seçilen Mustafa Şentop'u telefonla arayarak tebrik etti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'a telgraf göndererek de tebrik ve başarı dileklerini iletti.

Kaynak: AA