Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanlığına yeniden seçilen Şentop'u kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına yeniden seçilen Mustafa Şentop'u telefonla arayarak tebrik etti.
08.07.2020 00:29 | Son Güncelleme: 08.07.2020 00:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına yeniden seçilen Mustafa Şentop'u telefonla arayarak tebrik etti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'a telgraf göndererek de tebrik ve başarı dileklerini iletti.
Kaynak: AA