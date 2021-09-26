Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılan Ankara-Niğde otoyolundaki tesisler, 10 bin kişiye istihdam sağlayacak - Haberler Ekonomi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılan Ankara-Niğde otoyolundaki tesisler, 10 bin kişiye istihdam sağlayacak

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye'nin en akıllı yolu olarak geçtiğimiz yıl hizmete açılan Ankara-Niğde otoyolu gidiş gelişte toplam 10 tesis ile vatandaşlara hizmet veriyor. Erg Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş CEO'su Tijen Sipahi, söz konusu tesisler nedeniyle 10 bin kişiye dolaylı yoldan istihdam sağlanacağını öngördüklerini söyledi.

ANKARA (Haberler.com) - Türkiye'nin 2023 vizyonunun bir parçası olan ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından "Önemli Küresel Proje" olarak listelenen Ankara- Niğde Otoyolu ile Türkiye'nin (Trans-European Motorway) TEM Projesinin eksik bağlantısı tamamlandı. Proje ile birlikte Türkiye'nin Edirne'deki Bulgaristan sınırından Suriye sınırı yakınlarındaki Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz trafik akışı sağlanmış oldu. Bölgesel olarak görülen ancak önemli bir Otoyol zincirinin bağlantı halkası olan Ankara-Niğde Otoyolunu açıldığı ilk gün 10 bin araç kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılan Ankara-Niğde otoyolundaki tesisler, 10 bin kişiye istihdam sağlayacak

Erg Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş CEO'su Tijen Sipahi, otoyol güzergahının Ankara başlangıcı öncesi ve Niğde çıkışı sonrası mevcut otoyollar ile birleştiğine dikkati çekti. Sipahi, otoyol girişi, çıkışı ve devlet yolu bağlantılarından Ankara-Niğde otoyoluna dahil olan kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayacak tesislerin hizmet vermeye devam ettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılan Ankara-Niğde otoyolundaki tesisler, 10 bin kişiye istihdam sağlayacak

Türkiye'nin satış hacmi en büyük 4 akaryakıt markasının güzergah üzerinde hizmet verdiğini belirten Sipahi, "Gölbaşı Gökçehöyük'te, Bala Sofular'da, Şereflikoçhisar Büyükdamlacık'ta, Evren Hirfanlı'da ve Aksaray Gülpınar olmak üzere hem gidiş hem dönüşte toplamda 10 dinlenme tesisi de yolcularımızı misafir ediyor. Bu otoyol akıllı sistemle yönetiliyor. Sanırım otoyola laf edemeyenler sosyal tesislere laf etti ama orada da pandemi nedeniyle yaşadığımız küçük sorunları çözerek yolumuza devam ettik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılan Ankara-Niğde otoyolundaki tesisler, 10 bin kişiye istihdam sağlayacak

Sipahi, Ankara-Niğde Otoyolu üzerinde bulunan otoyol hizmet tesislerinin (OHT) 7/24 esasına göre çalışacağını vurgulayarak, "Bu güzergâhtaki tesislerin toplamda 3 bin kişiye direkt istihdam sağlayacağını öngörüyoruz. Ülkemizde hane halkı büyüklüğünün 3 ila 4 olduğu göz önüne alınırsa burada sağlanacak istihdam yaklaşık 10 bin kişiyi ekonomik olarak etkileyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu tesislerin her gün alacağı mal ve hizmetlerle yaklaşık 3 bin kişiye de dolaylı istihdam sağlayacağının altını çizen Sipahi, "İşgücünün, Ankara-Niğde Otoyolu güzergâhı üzerinde yer alan yerleşimlerden sağlanacağı gerçeği ile bölgesel işsizliğe sağlayacağı katkıda ortadadır." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılan Ankara-Niğde otoyolundaki tesisler, 10 bin kişiye istihdam sağlayacak

Sipahi, Türkiye'nin bölgesel olarak potansiyelinin çok büyük olduğunu ve ticaretin kapısını da yollar, deniz limanları ve havaalanlarının açtığını anımsatarak, "Ticaretin artması için de tarım, turizm kilit rol oynuyor. Biz bunu 3T olarak da özetleyebiliriz. Ankara-Niğde otoyolu 3T'yi çok ileri taşımayı hedefliyor. Otoyolumuz aynı zamanda Avrupa Otoyolu'nun eksik kesimini tamamladı. Biz bunlara bakalım istiyoruz…" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılan Ankara-Niğde otoyolundaki tesisler, 10 bin kişiye istihdam sağlayacak

Sipahi sözlerini şöyle tamamladı: "Ankara-Niğde Otoyolumuz Türkiye'nin en akıllı yolu. Otoyolumuzu yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleri altyapısı ile birlikte kurduk. Sistem sayesinde otoyolu tek bir ana kontrol merkezinden yönetebiliyoruz. Bu bizim için çok önemli. Çünkü bu sayede vatandaşlarımızın yoldan en güvenilir ve konforlu şekilde hizmet alabilmesini sağlıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılan Ankara-Niğde otoyolundaki tesisler, 10 bin kişiye istihdam sağlayacak
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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılan Ankara-Niğde otoyolundaki tesisler, 10 bin kişiye istihdam sağlayacak - Haberler Ekonomi
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