Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'ta

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya (25) ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya'nın cenaze törenlerine katılmak için Sivas'a geldi.

Helikopterle Şarkışla ilçesine gelen Başkan Erdoğan, 11 aylık bebeğiyle şehit düşen Nurcan Karakaya'nın eşine ve ailesine, tören alanında taziyelerini iletti.

Şehidin eşi Serkan Karakaya'ya sarılarak teskin etmeye çalışan Erdoğan, daha sonra Şarkışla Kaymakamlığına geçti.

Erdoğan, buradan da ikindi namazı için Muhsin Yazıcıoğlu Cami'sine geçti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da Erdoğan'a eşlik etti.