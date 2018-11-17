Cumhurbaşkanı Erdoğan Şampiyon Sporcuyu Kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şampiyon Sporcuyu Kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Görme Engelliler Federasyonu Dünya Judo Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Zeynep Çelik’i tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şampiyon Sporcuyu Kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Görme Engelliler Federasyonu Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Zeynep Çelik'i tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Uluslararası Görme Engelliler Federasyonu Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Zeynep Çelik'e tebrik telgrafı gönderdiği bildirildi. - ANKARA

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