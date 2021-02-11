Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geldi

11.02.2021 20:37 | Son Güncelleme: 11.02.2021 20:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geldi.

AK Parti İl Başkanlığı önüne gelen Erdoğan, yol kenarında kendisini bekleyen hemşehrilerini eşi Emine Erdoğan ile makam aracından selamladı.

Vatandaşların yazılı taleplerini korumaları vasıtasıyla alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ilçedeki ikametine geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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