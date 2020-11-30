Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır"
-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısında konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısında konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (2)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır."
Erdoğan: "(Koronavirüs tedbirleri) Cumartesi-Pazar artık evlerimizdeyiz."
Erdoğan: "(Kovid-19 aşısı) İnşallah önümüzdeki aydan itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak bu aşının uygulaması yapılacaktır."
Erdoğan: "Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlama dışındadır."
Erdoğan: "Kalabalık caddeler ile meydanlara girebilecek kişi sayısı, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sınırlanabilecektir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu