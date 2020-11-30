Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır"

30.11.2020 20:15 | Son Güncelleme: 30.11.2020 20:24

-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısında konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısında konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır."

Erdoğan: "(Koronavirüs tedbirleri) Cumartesi-Pazar artık evlerimizdeyiz."

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Erdoğan: "(Kovid-19 aşısı) İnşallah önümüzdeki aydan itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak bu aşının uygulaması yapılacaktır."

Erdoğan: "Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlama dışındadır."

Erdoğan: "Kalabalık caddeler ile meydanlara girebilecek kişi sayısı, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sınırlanabilecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

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