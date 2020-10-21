Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malta Büyükelçisini kabul etti
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malta Büyükelçisini kabul etti

21.10.2020 14:33 | Son Güncelleme: 21.10.2020 14:40
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malta Büyükelçisini kabul etti

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malta Büyükelçisi Theresa Cutajar'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malta Büyükelçisi Theresa Cutajar'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen törende Malta Büyükelçisi Theresa Cutajar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Theresa Cutajar'ın beraberindeki bazı elçilik mensuplarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

(Derya Yetim - Nurullah Geylani/İHA)

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malta Büyükelçisini kabul etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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