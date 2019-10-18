Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sani'yi kabul etti

18.10.2019 19:27

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma ofisindeki yabancı medya temsilcileri ile görüşmesinin ardından, Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geçti. Erdoğan burada Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yi kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabul yaklaşık 1 saat sürdü.(FOOTĞRAF)

Kaynak: DHA

- İstanbul