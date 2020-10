Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilkokul 1. sınıfların yanı sıra 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda belirlenen kurallar çerçevesinde yüz yüze eğitime geçileceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, toplantıda, salgınla mücadele tedbirleri konusunda yapılan istişarelerin ardından yeni kararlar aldıklarını belirtti.

Geçtiğimiz aylarda yeniden yükselme eğilimi gösteren vaka, hasta ve ağır hasta sayısındaki artışın düşme eğilimine girmiş olmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Erdoğan, hastanelerdeki yoğunluğun gözle görülür bir şekilde azalmasının bu tespiti teyit ettiğini söyledi.

Erdoğan, pek çok ülkenin baş etmekte zorlandığı hususlarda Türkiye'de ise şu ana kadar kriz düzeyinde bir görüntüyle karşılaşmadıklarını vurguladı.

Havaların soğumasıyla artacak mevsim hastalıklarının Kovid-19 ile benzerlikler taşıdığı için süreci çok daha dikkatli şekilde yürütmeleri gerektiğinin farkında olduklarını anlatan Erdoğan, eğitimden ticarete, spordan sosyal faaliyetlere kadar pek çok hususta ertelenen ihtiyaçların yol açtığı sıkıntıların da bilincinde olduklarını aktardı.

Salgın sürecinde eğitim

Sağlık önceliklerinden taviz vermeyecek şekilde bu sıkıntıları da aşamalı olarak çözüme kavuşturacak yöntemler geliştirdiklerine dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğitimde daha önce okul öncesi ve birinci sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı şekilde başlatmıştık. Diğer sınıflarda da uzaktan eğitim yoluyla eğitim öğretime geçilmesini temin etmiştik. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. İlkokul 1. sınıfların yanı sıra 2, 3, ve 4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda da yine belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek. Ayrıca özel eğitim okulları ile İl Hıfzıssıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında da yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel olmadığı görülmüştür. Diğer sınıflarla ilgili kararı gelişmelere bakarak önümüzdeki haftalarda vereceğiz. Okula gidecek evlatlarımızdan ricamız annelerinin, babalarının ve tüm aile büyüklerinin sağlığı için temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmeleridir."

Milli Eğitim Bakanlığının uzaktan eğitim öğrencilerinden bilgisayar ihtiyacı olanlar için bir çalışma yürüttüğünü dile getiren Erdoğan, "İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren peyderpey bu tabletleri öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığı olarak dağıtmaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin internet altyapısını da bu ihtiyaca uygun seviyeye çıkartmak için ayrı bir çalışmayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yürüttüğünü, bu konuyu ilgili kuruluşlar Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ile yürütmek suretiyle hızla mesafe almanın gayreti içerisinde olacaklarını aktardı. Erdoğan, bu işin ciddi bir altyapısının olduğunu, bunun sağlanması gerektiğini ifade etti.

"Aşı geliştirme çalışmalarından 5 tanesi insan çalışmaları safhasına yaklaştı"

Yerli aşı geliştirme çalışmalarında oldukça ileri bir düzeye gelindiğini bildiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu alanda ülkemizde yapılan yatırımların verilen desteklerin hazırlanan yol haritalarının birer birer icraata dönüşmesinin haklı kıvancı içindeyiz. Ülkemizde 13 ayrı aşı geliştirme çalışması başlatılmıştı. Bunlardan iki ayrı kategorideki 5 tanesi insan çalışmaları safhasına yaklaştı. Sadece bu tablo dahi ülkemizin sağlık altyapısına yapılan yatırımların ne kadar stratejik olduğunu göstermeye yeterlidir. Araştırma kuruluşlarımızın yaptıkları planlamaların ve verdikleri desteklerin önemi, gelişmiş ülkelerle rekabet edebilecek altyapı ve insan kaynağı gücümüzle yine bu süreçte ortaya çıkmıştır.

Üretim konusunda da altyapısı uygun bir firmamızın ayda 20 milyon doz kapasitesi bulunuyor. İkinci bir firmamızın da üretim altyapısını tamamlamasıyla bu rakam ayda 50 milyon dozun üzerine çıkabilecektir. İnsan çalışmalarından biri için önümüzdeki hafta 1000 doz aşı üretilmiş olacaktır. Ayrıca kuduz, su çiçeği, Kırım Kongo ve verem aşılarının geliştirilmesinde de oldukça ileri bir safhaya ulaştığımızı belirtmek istiyorum."

"Kuşatma projesinde asıl hedef Türkiye"

Erdoğan, önlerine bir harita alıp özellikle son 10 yılda bölgede yoğunlaşan kriz ve çatışma alanlarına baktıklarında Türkiye'nin tam manası ile bir kuşatma altına alınmaya çalışıldığını gördüklerini bildirdi.

Kafkasya'dan Balkanlar'a, Karadeniz'den Akdeniz'e ve bunların mücavir alanlarına kadar uzanan kuşatma projesinde asıl hedefin Türkiye olduğunun çok açık görüldüğünü söyleyen Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye güçlü bir şekilde ayakta kaldığı müddetçe bölgedeki diğer hiçbir senaryonun orta ve uzun vadede başarı şansı olmadığını, bizim kadar bu oyunu tezgahlayanlar da biliyor. Böylesine çok boyutlu ve çok katmanlı bir mücadeleyi tek başına yürütmek elbette zordur. Hamdolsun milletimizin kadim medeniyet, tarih ve devlet birikimi bu konuda bize ışık tutuyor, yol gösteriyor. Özellikle son 18 yıldır kurduğumuz güçlü altyapı, bu mücadele için bize ihtiyacımız olan nefesi sağlıyor. Yine bu dönemde geniş bir coğrafyada halklar nezdinde oluşturduğumuz geniş dostluk ve kardeşlik hanesini de arkamızdaki görünmeyen güç olarak kabul ediyoruz. Elbette bedeller ödüyoruz. Terörle mücadelede ve sınır ötesi harekatlarımızda verdiğimiz her şehidimizin acısı yüreğimizde ilk günkü gibi tazedir. Ekonomik saldırıların doğrudan veya dolaylı etkileri yüzünden sıkıntıya düşen her vatandaşımızın derdi bizim derdimizdir. Salgın döneminde aldığımız tedbirlerden ekonomik veya sosyal yönden olumsuz etkilenen, okuluna, işine sevdiklerinin yanına gidemeyen her insanımızın sıkıntısı bizim de sıkıntımızdır ama hamdolsun bu fedakarlıkların hiçbiri boşa gitmiyor."

Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelede tarihinin en başarılı dönemini yaşadığını, çevresindeki kuşatmanın zincirlerini birer birer kırdığını söyledi.

"Türkiye her konuda söz söyleyebilecek ve bunu dinletebilecek iradeye sahip"

Erdoğan, daha düne kadar Türkiye'ye karşı buyurgan bir dille konuşmayı adet haline getirmiş olanların artık eşit şartlarda müzakere noktasına geldiğine işaret ederek, "Ülkemizi bölgesel ve küresel tüm meselelerde dışarıda bırakıp sadece alınan kararlara tabi kılma politikalarını tümüyle çökerttik. Yıllarca Türkiye'ye verdikleri hiçbir sözü tutmayıp üstüne bir de bizi suçlayanları, artık lafa değil icraata bakılan bir çizgiye çektik." diye konuştu.

Türkiye'nin bölge ve dünya siyasetinde onurlu, ilkeli ve etkin bir konumda bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye, ekonomisini çökertmeye yönelik saldırıları göğüsleyebilecek ve hedeflerine doğru kararlılıkla yürüyebilecek bir yere gelmiştir. Bugün Türkiye, insanlığın ortak vicdanı olarak her konuda söz söyleyebilecek ve bunu dinletebilecek bir iradeye sahiptir. Bugün Türkiye, siyasi ve ekonomik politikalarını sahada aktif askeri destekle uygulayabilecek bir güce kavuşmuştur. Bugün Türkiye, kendisi ile beraber tüm dostlarına ve kardeşlerine de destek verebilecek ve bunun arkasında durabilecek seviyeye ulaşmıştır. Rabb'imize bize bugünleri gösterdiği için hamdediyoruz. Milletimize bu uzun ve zahmetli mücadele sürecinde bize verdiği destek ve duyduğu güven için şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah, halen çektiğimiz sıkıntıların karşılığını çok yakında alacağız."

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş