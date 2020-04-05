Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 20-65 yaş arası vatandaşlara maske dağıtılacak İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, 20-65 yaş arasındaki vatandaşlara maske dağıtılacağını bildirdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, 20-65 yaş arasındaki vatandaşlara maske dağıtılacağını bildirdi.

Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda, "https://maske.epttavm.com" adresindeki formu dolduran, 20-65 yaş arasındaki her vatandaşın evine haftada 5 maskenin teslim edileceğini kaydetti.

Maskeler, PTT kargo ile ücretsiz olarak vatandaşlara ulaştırılacak.

Aile üyeleri için maske temin etmek isteyen vatandaşlar, form üzerinde bu bilgileri de dolduracak.

Ücretsiz maske temini, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşları kapsamayacak.

Kaynak: AA