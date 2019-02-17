Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hdp'nin Kongrelerinde Bizim İstiklal Marşımız Bile Okunmaz. Bay Kemal Sen...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hdp'nin Kongrelerinde Bizim İstiklal Marşımız Bile Okunmaz. Bay Kemal Sen...

- Alandan görüntü Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AFYONKARAHİSAR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'da toplu açılış törenine katıldı.

- Alandan görüntü
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AFYONKARAHİSAR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'da toplu açılış törenine katıldı.(4)

Kaynak: AA
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