Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hdp'nin Kongrelerinde Bizim İstiklal Marşımız Bile Okunmaz. Bay Kemal Sen...
- Alandan görüntü Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AFYONKARAHİSAR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'da toplu açılış törenine katıldı.
- Alandan görüntü
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AFYONKARAHİSAR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'da toplu açılış törenine katıldı.(4)
Kaynak: AA