Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Lideriyle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye ağabeyi Halid Heniyye'nin vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideri Heniyye'ye ağabeyi Halid Heniyye'nin vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi. Gazze'nin Şeyh Rıdvan mahallesinde vefat eden Heniyye'ye Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, haberden müteessir olduğunu belirttiği kaydedildi.

(İHA)