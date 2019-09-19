19.09.2019 15:41

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazileri kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziler Günü nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve beraberindeki gazileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Kaynak: İHA