Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazileri kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazileri kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziler Günü nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve beraberindeki gazileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
19.09.2019 15:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazileri kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziler Günü nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve beraberindeki gazileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Kaynak: İHA