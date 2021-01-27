Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile telefonda görüştü

27.01.2021 20:53 | Son Güncelleme: 27.01.2021 20:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Musk görüşmesinde, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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