Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada pek çok ülkede salgın sebebiyle sağlık sisteminin çöktüğü bir... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada pek çok ülkede salgın sebebiyle sağlık sisteminin çöktüğü bir dönemde, Türkiye hem mevcut imkanlarını en iyi şekilde kullanarak hem de yeni imkanlar üreterek farklı bir konuma gelmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada pek çok ülkede salgın sebebiyle sağlık sisteminin çöktüğü bir dönemde, Türkiye hem mevcut imkanlarını en iyi şekilde kullanarak hem de yeni imkanlar üreterek farklı bir konuma gelmiştir." Kaynak: AA