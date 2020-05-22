Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü' paylaşımında Haliç vurgusu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü' paylaşımında Haliç vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü' paylaşımında Haliç vurgusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü'nü tebrik ederek, "Tıpkı 26 yıl önce bir bataklığa dönüşmüş olan Haliç'i tüm canlılar için masmavi, tertemiz bir yaşam...

22.05.2020 23:19 | Son Güncelleme: 22.05.2020 23:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü' paylaşımında Haliç vurgusu

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü'nü tebrik ederek, "Tıpkı 26 yıl önce bir bataklığa dönüşmüş olan Haliç'i tüm canlılar için masmavi, tertemiz bir yaşam alanına çevirdiğimiz gibi, ülkemizin dört bir yanında biyolojik çeşitliliği korumaya ve artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulunarak, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü'nü tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İnsanca bir yaşam için en az hava kadar, su kadar, toprak kadar ihtiyacımız olan biyolojik çeşitliliğin önemine dikkat çekmek amacıyla BM tarafından ilan edilen 22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü'nü tebrik ediyorum. Milletimize hizmet etme şerefine eriştiğimiz ilk günden beri tabiata sevgimizi, çevreye olan duyarlılığımızı kaybetmeden, Allah'ın yarattığı tüm canlıları koruyarak, her birine derin saygı duyarak çalışıyoruz. Tıpkı 26 yıl önce bir bataklığa dönüşmüş olan Haliç'i tüm canlılar için masmavi, tertemiz bir yaşam alanına çevirdiğimiz gibi, ülkemizin dört bir yanında biyolojik çeşitliliği korumaya ve artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü' paylaşımında Haliç vurgusu

Kaynak: İHA

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