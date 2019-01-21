Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri Siyaset Yoluyla, Birileri Sahada Silahla, Birileri Masada...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri Siyaset Yoluyla, Birileri Sahada Silahla, Birileri Masada...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri siyaset yoluyla, birileri sahada silahla, birileri masada diplomasiyle Türkiye'yi yeniden kendi kafalarındaki o dar kalıplara sokmak için cansiperane bir şekilde çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri siyaset yoluyla, birileri sahada silahla, birileri masada diplomasiyle Türkiye'yi yeniden kendi kafalarındaki o dar kalıplara sokmak için cansiperane bir şekilde çalışıyor. Halbuki artık o günler geride kaldı. Bir başka ifadeyle 'cin şişeden çıktı'."

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et