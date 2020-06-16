Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile videokonferansla görüştü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Doğu Akdeniz ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele, salgın sonrası dönemde atılabilecek adımlar ve ikili ilişkiler ele alındı.

Kaynak: AA