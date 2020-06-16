Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile videokonferansla görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile videokonferansla görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile videokonferansla görüştü
16.06.2020 18:15 | Son Güncelleme: 16.06.2020 18:50

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Doğu Akdeniz ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele, salgın sonrası dönemde atılabilecek adımlar ve ikili ilişkiler ele alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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