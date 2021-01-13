Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı

13.01.2021 15:24 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:49

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Kırıkkale, Kırşehir, Sivas, Yozgat'a canlı bağlantı yapılması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Kırıkkale, Kırşehir, Sivas, Yozgat'a canlı bağlantı yapılması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sivas İl Kongrelerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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