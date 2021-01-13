Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Kırıkkale, Kırşehir, Sivas, Yozgat'a canlı bağlantı yapılması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7.