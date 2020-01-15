Cumhurbaşkanı Erdoğan: "4,5 yıllık belediye başkanlığım döneminde hem şeytan taşladık hem de tavaf...
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kardeş Belediyeler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.
15.01.2020 15:46 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:50
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kardeş Belediyeler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu. (2)
Kaynak: AA