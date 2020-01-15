Cumhurbaşkanı Erdoğan: "4,5 yıllık belediye başkanlığım döneminde hem şeytan taşladık hem de tavaf...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "4,5 yıllık belediye başkanlığım döneminde hem şeytan taşladık hem de tavaf...

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kardeş Belediyeler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.

15.01.2020 15:46 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

ve AK Parti Genel Başkanı 'ın konuşması

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kardeş Belediyeler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "4,5 yıllık belediye başkanlığım döneminde hem şeytan taşladık hem de tavaf...
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