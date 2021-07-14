Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "5 Temmuz sürecinde dostlarımızı da düşmanlarımızı da bir kez daha tanımış olduk"
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "5 Temmuz sürecinde dostlarımızı da düşmanlarımızı da bir kez daha tanımış olduk"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: '5 Temmuz sürecinde dostlarımızı da düşmanlarımızı da bir kez daha tanımış olduk'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, "Bilinsin ki, 15 Temmuz sürecinde dostlarımızı da düşmanlarımızı da bir kez daha tanımış olduk" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, "Bilinsin ki, 15 Temmuz sürecinde dostlarımızı da düşmanlarımızı da bir kez daha tanımış olduk" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, 15 Temmuz 2016'da, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından düzenlenen darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. "Artık biliniyor ki güya müttefikimiz, sözde dostumuz olan fakat her fırsatta, her türden terör örgütlerine destek verip hamilik yapan bazı ülke hükumetleri, bu tutumları ile kendi halklarının da refah ve güvenliğini tehlikeye atmaktadırlar" ifadesini kullanan Topçu, bunun sebebinin maşanın, kendisini çok tutan eli de yakmak gibi bir huyu olduğunu söyledi.

Bölgede barışın, refah ve istikrarın temini için tek güvenilir partner ve adresin Türkiye olduğunu, Türkiye ile dostluğun, herkese kazandırdığını dile getiren Topçu, "Bölge, refah ve istikrara kavuşursa hiç şüphesiz ki, dünyanın bütün başkentleri de bundan payını alır. Türkiye, komşuları ve diğer ülkelerle barış ve esenlik içinde yaşamak isteyen ve bunu da 'Türk Samimiyeti' ile yerine getiren ülkedir. Bu 'samimiyetin' istismarı, sadece bölgenin değil, dünyanın da refahına, barış ve istikrarına zarar verir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Türkiye'nin; adaletin, refah ve barışın hakim olduğu bir dünya için jeopolitik ve jeostratejik konumu ve genç nüfusu ile 'Yurtta sulh, cihanda sulh' inancıyla çalışıp bugünde de gelecekte de öncü olmaya devam edeceğini aktardı.

"15 Temmuz sürecinde, dostlarımızı da düşmanlarımızı da bir kez daha tanımış olduk"

Topçu mesajına şöyle devam etti:

"Bilinsin ki, 15 Temmuz sürecinde, dostlarımızı da düşmanlarımızı da bir kez daha tanımış olduk. İkiyüzlülüklerini ve riyakarlıklarını milletimiz de, devletimiz de derin hafızasına, engin feraseti ve sabrı ile kaydetti. O gece Türkiye için dua edenler ve örgütün başarısı için gayret edip, kaçan hain darbecileri bağırlarına basanlar asla derin hafızamızdan silinmeyecektir. Hamdolsun, 15 Temmuz sonrası bölücü terör örgütleri, suç örgütleri ve vesayetle mücadelede, ülke içinde ve dışında çok daha başarılı ve etkin mücadele yapılmaktadır. 15 Temmuz ihaneti dahil, emperyalistlerin desteklediği bütün hain darbelerde ve bölücü terör örgütü ile verilen mücadelede Cenab-ı Hakkın cennetine ve cemaline kavuşan aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, gazilerimize ise sağlıkla uzun ömürler diliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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