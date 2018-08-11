Dün 6,80'i Gören Dolar Güne Sakin Başladı

Cuma gününe ciddi bir yükselişle başlayan dolar, cumartesi gününe sakin başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye açıklamasıyla 6,80 noktasına ulaşarak rekor kıran dolar, akşam saatlerinde 6,40 seviyesine geriledi. Düşüşü bu seviyede sabitleyen dolar, cumartesi gününe de 6,40 bandından başladı.

6,43'TEN İŞLEM GÖRÜYOR

Cumartesi piyasasına 6,41 ile başlayan dolar ciddi bir dalgalanma yaşamadan bu seviyede kendini korudu. Dolar saat 12.25 itibariyle 6,43 noktasında hareket ediyor.