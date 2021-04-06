Çukurova Üniversitesi Rektörü Tuncel'den, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çukurova Üniversitesi Rektörü Tuncel'den, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel
Çukurova Üniversitesi Rektörü Tuncel'den, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncel, üniversitenin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sözde bildiriyi kınadı.

Paylaşımında Tuncel, "Devletimize, demokrasiye ve demokratik hukuk devleti ilkesine bağlılığımız ve milli iradeye saygımız sonsuzdur." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Fuat Oktay Cahit Özkan Haydar Akar Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Burak Deniz Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çukurova Üniversitesi Rektörü Tuncel'den, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 15:07:05. #1.16#
title