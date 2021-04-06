Çukurova Üniversitesi Rektörü Tuncel'den, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki
Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.
ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncel, üniversitenin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sözde bildiriyi kınadı.
Paylaşımında Tuncel, "Devletimize, demokrasiye ve demokratik hukuk devleti ilkesine bağlılığımız ve milli iradeye saygımız sonsuzdur." ifadesini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven