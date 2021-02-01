Çukur ne zaman, saat kaçta? Çukur yeni bölüm izleme linki!
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Çukur ne zaman, saat kaçta? Çukur yeni bölüm izleme linki!

01.02.2021 08:25 | Son Güncelleme: 01.02.2021 08:30
Çukur ne zaman, saat kaçta? Çukur yeni bölüm izleme linki!

Çukur dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Çukur oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Çukur son bölümde neler oldu? Çukur ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Çukur kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Çukur yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan Çukur'un yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

ÇUKUR YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Çukur 1 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de SHOW ekranlarında izleyici ile buluşacak.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç ve Cumali'nin, Çağatay ve Kulkan arasında seçim yaptığı tanıtımda çıkan sonuç akıllarda soru işareti bıraktı. Çağatay ve Kulkan, bombalı tuzaklarla Çukur'a zarar vermek için yine harekete geçerken, Vartolu'nun tehlikede olduğu anlar dikkat çekiyor. Ailesini korumak isteyen Yamaç'ın nasıl bir hamle yapacağı ise büyük merak konusu oluyor.

Çukur ne zaman, saat kaçta? Çukur yeni bölüm izleme linki!

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur 114. Bölüm Fragmanı yayında! Yamaç'ın Efsun'u bulmak için harekete geçtiği tanıtımda Sultan Hanım, Efsun'u evden kovduğunu gizliyor. Düğün heyecanı yaşayan Koçovalılar uzun bir aradan sonra gönüllerince eğlenirken, Damla'nın güzelliği karşısında Cumali şaşkınlığını gizleyemiyor. Kulkan tarafından kaçırılan Efsun'un tehlikede olduğu görülürken, "Yamaç, Efsun'u kurtarabilecek mi?" sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇUKUR YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (Başlama saati 20.00)

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