Çukur'da Ters Köşe! Beyefendi Geri Dönüyor

Show TV'de yayınlanan 'Çukur'de 'beyefendi' karakterine hayat veren ve geçtiğimiz günlerde fenomen yapıma veda ettiği haberleriyle gündeme gelen usta oyuncu Burak Sergen'in dönüş sinyali, dizinin hayranlarını heyecanlandırdı.

Mesut Yar'ın, "Beyefendi Dönüyor mu?" başlıklı yazısı şöyle:

"Çukur (Show TV) dizisinde 'beyefendi' karakterini oynayan Burak Sergen'le lafladık. Karakterin ölümünü biraz havada bulduğumu söyledim. Burak Sergen, o müstehzi gülüşü dudağının kenarına yapıştırarak, 'Belki de bir sondan bahsetmemeliyiz' dedi.

"TERS KÖŞEYE YATIRMAYA DEVAM EDECEK"

Vallahi şimdi ben bu açıklamadan hareketle ne fanteziler çıkartırım, bilemiyorum. Ama belli ki yeni sezona gümbür gümbür giriş vizesi alan Çukur her bölümde yaptığı gibi gelecek bölümlerde de seyirciyi ters köşeye yatırmaya devam edecek. Dur bakalım hayırlısı."