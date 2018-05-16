Çukur'da Ters Köşe! Beyefendi Geri Dönüyor
İlgiyle izlenen Çukur'da 'Beyefendi' karakterine hayat veren Burak Sergen'in dönüş sinyali, dizinin müdavimlerini heyecanlandırdı.
Show TV'de yayınlanan 'Çukur'de 'beyefendi' karakterine hayat veren ve geçtiğimiz günlerde fenomen yapıma veda ettiği haberleriyle gündeme gelen usta oyuncu Burak Sergen'in dönüş sinyali, dizinin hayranlarını heyecanlandırdı.
Mesut Yar'ın, "Beyefendi Dönüyor mu?" başlıklı yazısı şöyle:
"Çukur (Show TV) dizisinde 'beyefendi' karakterini oynayan Burak Sergen'le lafladık. Karakterin ölümünü biraz havada bulduğumu söyledim. Burak Sergen, o müstehzi gülüşü dudağının kenarına yapıştırarak, 'Belki de bir sondan bahsetmemeliyiz' dedi.
"TERS KÖŞEYE YATIRMAYA DEVAM EDECEK"
Vallahi şimdi ben bu açıklamadan hareketle ne fanteziler çıkartırım, bilemiyorum. Ama belli ki yeni sezona gümbür gümbür giriş vizesi alan Çukur her bölümde yaptığı gibi gelecek bölümlerde de seyirciyi ters köşeye yatırmaya devam edecek. Dur bakalım hayırlısı."
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DİZİLERDE ÖLEN KİMLER GERİ GELMEDİKİ O GELMESİN BUYURSUN GELSİN HOŞ GELMİŞ SEFA GELMİŞCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bravo!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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foss senaryolar, karakterleri dirilterek heyecan verildigini sanıyorlar. zombie sanki butun karakterler. gidip gidip geliyorlarCevap Yaz Yayından Kaldır
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vallahi dogru söylemek gerekirse ben cok sacma bir dizi diye düsünüyorum! nedenmi Dizinin adi Cukur kendisi uyuyor daha kurnaz olmasi gerek etrafindakiler kurnaz kensisi saf herseye inaniyor madem ismi Diziye verilmis cok akilli ve ön sezgili olmali diye düsünüyorum.Cevap Yaz 1 2 Yayından KaldırMUSTAFA TOKTAŞ: dizi saçmalamaya başladı.yamaç o role yakışmıyor.bir an önce heyecan kazandırmazlarsa dizi söner gider.çoğu insan vartolu için seyrediyor.muro bir an önce hapisten çıkmalı dizi zevk ve hareketlenmeli.Yayından Kaldır