Çubuk'ta köprü yapım çalışması tamamlandı Ankara'nın Çubuk ilçesinde köprü genişletme ve yol yapım çalışması tamamlandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde köprü genişletme ve yol yapım çalışması tamamlandı.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Yavuz Selim ile Barbaros Mahallelerini birbirine bağlayan Murat Sokak üzerindeki köprü genişletme ve yol yapım çalışmasının tamamlandığını söyledi.

İlçede ikinci defa silindirle sıkıştırılmış beton yol uygulamasının gerçekleştirildiğini belirten Demirbaş, köprünün hizmete açıldığını dile getirdi.

Yaya geçidi olmayan ve iki aracın yan yana geçmekte zorlandığı köprünün modern bir yapıya kavuşturulduğunu vurgulayan Demirbaş, şunları kaydetti:

"Çalışmaları tamamen kendi kaynaklarımızla yaptık. Murat Sokak'taki yol yaklaşık 100 metre uzunluğunda 15 metre genişliğinde oldu. Silindirle sıkıştırılmış beton, sıcak asfalta göre yüzde 40 daha ucuz. Murat Sokak'taki köprümüzün ışıklandırması da tamamlandı. Hem genişliğiyle hem de ışıl ışıl olmasıyla ilçemize yakıştığını düşünüyorum."

Kaynak: AA