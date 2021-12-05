Cristiano Ronaldo, WhatsApp'taki mesajıyla yakayı ele verdi

Futbolu bıraktıntan sonra yorumculuğa başlayan eski golcü Antonio Cassano, Cristiano Ronaldo'nun kendisine WhatsApp'tan attığı mesajları açıkladı. Vieri'nin sosyal medya kanalına konuk olan Cassano, kendisinin Ronaldo'yu Messi'den daha küçük gördüğüyle ilgili yaptığı açıklamaya bir cevap yolladığını itiraf etti.

"SAYGI GÖSTER"

Cassano, Cristiano Ronaldo'nun, "Attığım goller ve kazandıklarımla daha fazla saygıyı hak ediyorum" mesajı attığını açıkladı.

"RAHAT OL"

Cassano ise Ronaldo'ya, "800 gol atmışsın, ben ise 150 gol attım. Her şeye sahipsin. Sakin ol ve biraz rahatına bak. Bana yazmak yerine hiçbir şeyi umursamayan Messi gibi ol" cevabı verdiğini söyledi.

"SKANDAL O DEĞİL"

Eski futbolcu, Messi'nin Ballon d'Or'u almasına 'skandal' diyenleri de eleştirdi. Cassano, "Esas skandal Messi'nin ödül alması değil. Maldini'nin yerine Sammer ile Cannavaro'nun ödül almasıdır" dedi.

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