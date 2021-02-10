Covid: Oxford araştırmasına göre astım ilaçları Covid-19'dan hastaneye yatış riskini azaltabilir

Oxford Üniversitesi'nin araştırmasına göre, astım için kullanılan ilaçların Covid-19 nedeniyle hastaneye yatış oranlarını azalttığı, tedavi süresini de kısalttığı tespit edildi.

Oxford Üniversitesi'nin araştırmasına göre, astım için kullanılan ilaçların Covid-19 nedeniyle hastaneye yatış oranlarını azalttığı, tedavi süresini de kısalttığı tespit edildi.

Astım ilaçlarının söz konusu etkisi, Covid-19'un semptomlarının ortaya çıkmasının ardından yedi gün içerisinde kullanılması durumunda ortaya çıkıyor.

Araştırma, kronik akciğer rahatsızlıkları ve astımın tedavisinde kullanılan ve budesonit etken maddesine sahip ilaçlarla gerçekleştirildi.

Oxford Üniversitesi'nin 146 hastanın 28 gün boyunca izlenmesiyle yapılan çalışmasında, budesonit maddesinin solunum yoluyla alınması, yoğun bakım ya da hastaneye yatış riskini diğer hastalara göre yüzde 90 oranında azalttı.

Araştırmacıların söz konusu çalışma için başlangıç noktası, astım ilacı kullanan kişilerin Covid-19 hastalığını diğer hastalara göre daha hafif atlatmasına ilişkin gözlemler oldu. Steroid içeren solunum yolu ilaçlarını düzenli kullanan bireylerde, Covid-19'dan dolayı hastaneye başvurma oranlarının görece düşük olması araştırmacıların dikkatini çekti.

Varılan sonuçlara göre, budesonit maddesini kullanan hastalarda yüksek ateşin daha hızlı düşürüldüğü ve semptomların daha hafif seyrettiği belirlendi.

Çalışmada yer alan araştırmacı Mona Bafadhel, "Yaygın şekilde ulaşılabilen ve güvenilir bir ilacın, salgın süresince hastanelerde karşılaştığımız yükü azaltabileceğini görmekten mutluluk duyuyorum" dedi.

Oxford Üniversitesi'nin internet sitesinde duyurulan çalışmanın sonuçları henüz akademik bir yayın haline getirilmedi ancak Covid-19 ve benzeri hastalıkların tedavisinde umut veren bir gelişme olarak yorumlandı.

Bir yılı aşkın süredir dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgınında şu ana kadar 2 milyon 300 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi.

2020 yılının son aylarına damga vuran aşı çalışmaları, salgından çıkış yolu olarak umut vermiş olsa da, ülkeler henüz aşı programlarında yolun başında görünüyor. Birçok yoksul ülkenin aşıya erişimi ise hala sağlanmış değil.

Tedavi seçenekleri çeşitleniyor

Aşı çalışmalarının yanı sıra, hastalığı tedavisinde kullanılabilecek yöntemler de zaman içerisinde çeşitleniyor.

Geçen ay Covid-19 hastalarının durumlarının ağırlaşmasını önlemeyi amaçlayan yeni bir tedavinin geniş çaplı denemelerine İngiltere'de başlandı.

Hull Royal Infirmary Hastanesi'nde ilk hastaya uygulanan tedavi, viral enfeksiyona karşı vücudun ürettiği interferon beta proteininin solunum yoluyla akciğerlere ulaştırılmasını içeriyor.

Bu proteinle bağışıklık sisteminin harekete geçirilerek hücrelerin virüslere karşı hazırlanması öngörülüyor.

İlk denemelerden elde edilen bulgular, hastanede tedavi gören Covid-19 hastalarında solunum cihazına bağlanma ihtimalini yüzde 80'e yakın azalttığını gösterdi.

İngiltere'deki Southampton Üniversite Hastanesi'nde geliştirilen tedavi, merkezi aynı kentte olan Synairgen biyoteknoloji şirketi tarafından geliştirildi.