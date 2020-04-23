Covid-19 salgınında seçim: Devlet Başkanı Duda düşük katılımla açık ara kazanacak Polonya'da yapılan bir kamuoyu yoklaması, iktidardaki milliyetçi muhafazakar Adalet ve Hukuk Partisi'nce (PiS) desteklenen Devlet Başkanı Andrzej Duda'nın 10 Mayıs'taki seçimleri yüzde 65'le yeniden kazanabileceğini ortaya koydu

Polonya'da yapılan bir kamuoyu yoklaması, iktidardaki milliyetçi muhafazakar Adalet ve Hukuk Partisi'nce (PiS) desteklenen Devlet Başkanı Andrzej Duda'nın 10 Mayıs'taki seçimleri yeniden kazanabileceğini ortaya koydu. Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'ne (ECFR) bağlı bir düşünce kuruluşu tarafından 2-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete göre Duda, seçimlerde yüzde 65 oy alıyor. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com