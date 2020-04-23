Covid-19 salgınında seçim: Devlet Başkanı Duda düşük katılımla açık ara kazanacak
Polonya'da yapılan bir kamuoyu yoklaması, iktidardaki milliyetçi muhafazakar Adalet ve Hukuk Partisi'nce (PiS) desteklenen Devlet Başkanı Andrzej Duda'nın 10 Mayıs'taki seçimleri yüzde 65'le yeniden kazanabileceğini ortaya koydu
23.04.2020 18:49 | Son Güncelleme: 23.04.2020 18:49
Polonya'da yapılan bir kamuoyu yoklaması, iktidardaki milliyetçi muhafazakar Adalet ve Hukuk Partisi'nce (PiS) desteklenen Devlet Başkanı Andrzej Duda'nın 10 Mayıs'taki seçimleri yeniden kazanabileceğini ortaya koydu.
Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'ne (ECFR) bağlı bir düşünce kuruluşu tarafından 2-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete göre Duda, seçimlerde yüzde 65 oy alıyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com