GÜMÜŞHANE (İHA) - Covid 19 nedeniyle hayatını kaybeden Hakim Ümit Demirhan son yolculuğuna uğurlandı

GÜMÜŞHANE - Yakalandığı Covid-19 hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Ümit Demirhan, memleketi Gümüşhane'de son yolculuğuna uğurlandı.

Erzurum'da düzenlenen törenin ardından Demirhan'ın Türk Bayrağına sarılı cenazesi baba ocağı Gümüşhane'nin merkeze bağlı Yayladere köyüne getirildi. Köydeki camide kindi namazına müteakip cenaze namazı kılınması ve helallik alınmasının ardından Demirhan, aile kabristanında toprağa verildi.

Cenaze namazı öncesinde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hayatını kaybeden hakim Demirhan'ın eşi Vesile Demirhan'la telefonda görüşerek başsağlığı dileklerini iletti.

Cenaze namazına Vali Kamuran Taşbilek, Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, GTSO Başkanı İsmail Akçay, Gümüşhane il, ilçe ve çevre illerin hakim, savcı ve adliye mensupları, ailesi ve sevenleri katıldı.

Cenaze namazına Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ve Erzurum Valisi Okay Memiş çelenk gönderdi.

Eşi ve 10 yaşındaki kızıyla Eylül ayı sonlarında yakalandığı Covid-19 hastalığı nedeniyle yaklaşık 2 aydır Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi gören Ümit Demirhan yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü sırada kurtarılamayarak vefat etmişti.