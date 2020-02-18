Covid-19 gelişmeleriyle altın yükseldi, petrol düştü

18.02.2020 09:52 | Son Güncelleme: 18.02.2020 09:52

Petrol fiyatları, Çin'deki Covid-19 salgınının petrol talebine etkilerine ilişkin kaygıların piyasalara yansımasına bağlı olarak gerilerken, iPhone üreticisi Apple Inc'in ciro hedefini tutturamayacağına ilişkin açıklamasının ardından yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle altın fiyatlyarı yükseldi.

Altın, Apple'ın Covid-19 salgını sebebiyle ürünlere olan talebin azaldığı, Çin'deki çoğu mağazasının kapalı olması ve açık olan mağazaların sınırlı hizmet vermesi nedeniyle beklentileri karşılayamayacağı açıkladı. Apple, Ocak ayında yaptığı açıklamada Mart'ta sona erecek çeyrekte dünya genelinde cirosunun 63-67 milyar dolar olacağını öngörmüştü.

Çin'de ortaya çıkan Covid-19 salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin 1,868 kişiye, virüsten etkilenenler de 72,436 kişiye ulaştı.Çokuluslu ABD menşeili yatım şirketi Goldman Sachs,Covid-19 salgınının petrol talebini olumsuz etkilemesi nedeniyle Brent petrol ve ham petrol için ilk çeyrek tahminlerini varil başına 10'ar dolar düşürmüştü.Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.97 gerileyerek 57.11 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.65 düşüşle 51.71 dolardan işlem görüyor.Küresel Emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 0.46 artışla 17.81 dolardan,altın, yüzde 0.11 artışla 1,588.20 dolardan,bakır, yüzde 0.65 artışla 2.616 dolardan,platin, yüzde 0.45 artışla 973.20 dolardan vepaladyum yüzde 5.28 artışla 2,439.00 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 308 liraya, çeyrek altın 505 liraya, Cumhuriyet altını da 2,088 liraya yükseldi.

Kaynak: DHA