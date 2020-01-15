Çorum'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
15.01.2020 09:50 | Son Güncelleme: 15.01.2020 09:50
Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İskilip kara yolunda şüpheli bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada vites topuzu altına gizlenmiş 116 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA