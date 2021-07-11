Çorum'da kaybolan otizmli genç AFAD ve jandarma tarafından bulundu
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Çorum'da kaybolan otizmli genç AFAD ve jandarma tarafından bulundu

Çorum'da kaybolan otizmli genç AFAD ve jandarma tarafından bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'un Mrcitözü ilçesinde kaybolan otizmli genç, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Çorum'un Mrcitözü ilçesinde kaybolan otizmli genç, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, hafta sonu tatili için ailesiyle birlikte ilçeye bağlı Kargı köyüne giden Alpercan Arslan (18) akşam evine dönmeyince ailesi jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine İl Jandarma Komutanığı ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) eklipleri kayıp genci bulmak için çalışma başlattı. Köylülerinde katıldığı arama çalışmaları sonucu genç kaybolduğu yerden 2 kilometre uzaklıkta bulundu.

Köyde bulunan 112 ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirilen genç ailesine teslim edildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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