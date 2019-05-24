Çorum'da dolu ve şiddetli yağmur (ek)

ÇORUM'DA 10 EVİ SU BASTI

Çorum'da etkili olan şiddetli sağanak yağmur ve dolu nedeniyle bodrum ve giriş katlarında bulunan ev ve işyerlerini su bastı. Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, yoğun yağmur ve dolu yağışının itfaiye ekiplerinin şu ana kadar su basan 10 ev tespiti yaptıklarını belirterek "Ayrıca, ızgaralar yaprak ve dolu yüzünden önü tıkandığı için çok sayıda yolda su birikintileri oluştu. Ekiplerimiz ızgara önlerinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor" dedi. Öte yandan dolu bazı tarım arazilerinde de zarar meydana geldiği belirtildi.

Kaynak: DHA