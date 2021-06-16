Çorum'da 28 milyon lira bütçeli sulama projesinin inşasına başlandı
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Çorum'da 28 milyon lira bütçeli sulama projesinin inşasına başlandı

Çorum'da 28 milyon lira bütçeli sulama projesinin inşasına başlandı
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum'da Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce 1,31 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip Derekargın Barajı kapsamında 28 milyon lira bütçeli sulama tesisinin inşasına başlandığı bildirildi.

Çorum'da Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce 1,31 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip Derekargın Barajı kapsamında 28 milyon lira bütçeli sulama tesisinin inşasına başlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, DSİ'nin yatırımlarıyla mümbit toprakların su ile buluştuğu, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin edildiği vurgulandı.

Bu kapsamda 2017 yılında tamamlanan Derekargın Barajı'na sulama tesisi inşa etmek üzere çalışmaların başladığı aktarılan açıklamada, "Sulama tesisinin su kaynağı, temelden yüksekliği 48 metre ve 1,31 milyon metreküp su depolayan Derekargın Barajı'dır. Yaklaşık 28 milyon lirayı bulacak projenin tamamlanması ile 3 bin 960 dekar arazi suya kavuşacaktır. Sulu tarımla birlikte gelir getirici ürünlerin ekilmesiyle yöre çiftçisinin gelir seviyesi artacak olup, yılda 3 milyon lira zirai gelir artışı sağlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Proje kapsamında 32 bin 898 metre boru döşenmesi, 229 sanat yapısı ve 3 bin 526 metre servis ve bakım yolu yapılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"DSİ tarafından son yıllarda modern sulama projeleri geliştirilerek uygulamaya konulmaktadır. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden olmaktadır. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet etmekte, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlemektedir."

Çorum'da 28 milyon lira bütçeli sulama projesinin inşasına başlandı
Çorum'da 28 milyon lira bütçeli sulama projesinin inşasına başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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