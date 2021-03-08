Çorum'da 2 köy karantinaya alındı
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Çorum'da 2 köy karantinaya alındı

08.03.2021 17:44 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:48
Çorum'da 2 köy karantinaya alındı

Çorum'un Mecitözü ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 2 köy karantinaya alındı.

Çorum'un Mecitözü ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 2 köy karantinaya alındı.

Çorum Valiliğinden yapılan açıklama da, "İzolasyon tedbirleri kapsamında İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararı ile Mecitözü ilçemize bağlı Boyacı ve Sarıhasan köyleri 8 Mart 2021 Pazartesi günü saat 16.00'dan itibaren 10 gün süreyle karantina altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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