Çorum'da 2 köy karantinaya alındı
08.03.2021 17:44 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:48
Çorum'un Mecitözü ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 2 köy karantinaya alındı.
Çorum'un Mecitözü ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 2 köy karantinaya alındı.
Çorum Valiliğinden yapılan açıklama da, "İzolasyon tedbirleri kapsamında İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararı ile Mecitözü ilçemize bağlı Boyacı ve Sarıhasan köyleri 8 Mart 2021 Pazartesi günü saat 16.00'dan itibaren 10 gün süreyle karantina altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı