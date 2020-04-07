Corona Virüsü: California'da Durum Corona virüsü salgınının yeni merkez üssü ABD'de özellikle vaka ve ölüm olaylarının büyük çoğunluğu New York'ta.

Corona virüsü salgınının yeni merkez üssü ABD'de özellikle vaka ve ölüm olaylarının büyük çoğunluğu New York'ta. Ancak ABD'nin batı yakasındaki California eyaletinin en büyük kenti Los Angeles'ta da endişeli bir bekleyiş var. Dr. Begüm Sezer Los Angeles hastanelerindeki durumu VOA Türkçe'ye anlattı