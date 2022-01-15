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Cornelia Masters Golf Turnuvası başladı

AA / Servet Tümer - Haberler | Spor

Cornelia Hotels grubu tarafından düzenlenen "Cornelia Masters Golf Turnuvası" Antalya'da başladı.

İSTANBUL (AA) - Cornelia Hotels grubu tarafından düzenlenen "Cornelia Masters Golf Turnuvası" Antalya'da başladı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki turnuvaya İstanbul Golf Kulübü, Kemer Golf Counrty, Ataşehir Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Taurus Golf Kulübü ve Kıbrıs Korineum Golf Kulübünden 21 golfçü katılıyor.

Turnuvada kulüplerin en iyi 3 golfçüsü toplam 27 delikte şampiyon olabilmek için mücadele edecek.

Cornelia Golf Kulübü Genel Müdürü Ali Şahin, yaptığı açıklamada, Türkiye'deki en iyi golf oyuncularını tespit edebilmek ve Türkiye Şampiyonası düzenleyebilmek amacıyla böyle bir turnuva düzenlediklerini söyledi.

Turnuvaya 7 kulübün katıldığını dile getiren Şahin, "İlk defa düzenlediğimiz turnuvayı geleneksel hale getirmeyi arzuluyoruz. 27 parkur üzerinden oynanacak. Bu parkurlardan en iyi 18 değerlendirmeye alınacak." diye konuştu.

Turnuva müsabakaların ardından yarın düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

Cornelia Masters Golf Turnuvası başladı

Cornelia Masters Golf Turnuvası başladı

Cornelia Masters Golf Turnuvası başladı

Cornelia Masters Golf Turnuvası başladı

Cornelia Masters Golf Turnuvası başladı

Cornelia Masters Golf Turnuvası başladı

Cornelia Masters Golf Turnuvası başladı

Cornelia Masters Golf Turnuvası başladı

AA / Servet Tümer - Spor Haberleri
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Cornelia Hotels grubu tarafından düzenlenen "Cornelia Masters Golf Turnuvası" Antalya'da başladı.

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