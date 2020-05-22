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Corendon Airlines 27 Haziran'da uçmaya hazırlanıyor

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle mart ayında tüm uçuşlarına ara veren Corendon Airlines, 27 Haziran itibarıyla Almanya'nın 22 şehrinden İspanya, İtalya, Türkiye, Mısır ve Yunan adalarına uçmaya hazırlanıyor.

Corendon Airlines 27 Haziran'da uçmaya hazırlanıyor
22.05.2020 10:58 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:01

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle mart ayında tüm uçuşlarına ara veren Corendon Airlines, 27 Haziran itibarıyla Almanya'nın 22 şehrinden İspanya, İtalya, Türkiye, Mısır ve Yunan adalarına uçmaya hazırlanıyor. Yolcular ve uçuş personelinin sağlığı ile güvenliği için gerekli önlemleri alan Corendon Airlines, uçaklarını hızla dezenfekte ediyor.

Covid-19 salgını ile birlikte Avrupa ülkeleri sınırlarını kapatınca, mart ayında operasyonlarını durduran Corendon Airlines, 2020 yaz sezonunda düzenleyeceği uluslararası uçuşların programını açıkladı. Başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinden turistik destinasyonlara uçuşlar düzenleyen Corendon Airlines, Almanya'da tatil sezonunun açıldığı 27 Haziran tarihi itibarıyla, Almanya'nın 22 şehrinden İspanya, İtalya, Türkiye, Mısır ve Yunan adalarına uçmaya başlayacak. Corendon Airlines biletleri, tur operatörleri, seyahat acenteleri ve internet sitesinden satışa sundu.

İLK UÇUŞ PLANINA DÖNÜŞCorendon Airlines'ın yeni dönem planları ve uçuşlarda alınan önlemler hakkında bilgi veren Corendon Airlines CEO'su Yıldıray Karaer, "Avrupa tescilli uçaklarımız ile Almanya'daki base'lerimiz Köln, Hannover, Nürnberg, Münster/Osnabrück de dahil olmak üzere başlatacağımız operasyonumuzu, Türkiye base'lerinden çıkışlı Avusturya, Almanya, İsviçre, Hollanda, Belçika ve Polonya uçuşlarıyla devam ettireceğiz. Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları için de başta Kayseri olmak üzere Anadolu'nun 10 şehrine uçuşlarımıza da yine 27 Haziran itibarıyla başlayacağız. İlk aşamada talebin düşük olacağını öngördüğümüz için kısıtlı bir programla çıkıyoruz. Fakat kısa sürede sektörde toparlanma beklediğimiz için özellikle Ekim ayından itibaren, kaynak pazarlarımızdaki okul tatillerini de göz önünde bulundurarak, sezon öncesi açıkladığımız ilk uçuş planımıza dönebilmek arzusundayız" diye konuştu.TÜM ÖNLEMLER HAZIR'Yeni uçuş deneyimi' olarak adlandırdıkları bu dönemde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve uluslararası sivil havacılık otoritelerinin getirdiği önlemlerin yanı sıra birçok ekstra prosedür daha geliştirdiklerini ifade eden Karaer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yolcularımız ve ekiplerimizi korumak ve onların güvenle uçabilmesi için her türlü önlemi alıyoruz. Uçaklarımızda normal temizlik süreçlerine ek olarak düzenli aralıklarla yoğun dezenfeksiyon işlemleri yapıyoruz. Bunun yanı sıra yolcularımız, uçaklarımızdaki Hepa filtreleri ve dikey hava akışı sağlayan havalandırma sistemleri sayesinde kabin içerisindeki hava sirkülasyonun kalitesine güvenebilirler. Ayrıca uçuş süresince tüm yolcularımız ve uçuş ekiplerimiz için maske zorunluluğu bulunuyor. Check-in ve boarding süreçlerimizi de bu özel duruma göre adapte ettik. Yolcularımızı mümkün olduğu kadar online check-in'e teşvik edip boarding ve deboarding süreçlerini de küçük gruplar halinde yöneteceğiz."UÇUŞ PLANLAMASICorendon Airlines, 'yeni uçuş deneyimi' konulu filmini de sosyal medya kanallarından yayınlayarak yolcularıyla paylaştı. 2020 yaz sezonunda Corendon Airlines'ın Almanya'dan gerçekleştireceği uçuşlar için uçuş planlaması şu şekilde: "Yunan adaları: Kos, Rodos, GiritKanarya adaları: Tenerife, Fuerteventura, Grand Kanarya, LanzaroteBalerya adaları: PalmaTürkiye: Antalya, İzmir, Bodrum, Kayseri, Ankara, Gaziantep, Edremit, Trabzon, Zonguldak, Adanaİtalya: Olbia

Mısır: Hurghada."


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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