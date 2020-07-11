Çoklu baro düzenlemesi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı TBMM'ne sunulan çoklu baro düzenlemesine ilişkin değişiklikler öngören 'Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaştı.

TBMM'ne sunulan çoklu baro düzenlemesine ilişkin değişiklikler öngören 'Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaştı.

AK Parti ve MHP'li vekiller tarafından hazırlanan 'Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', Adalet Komisyonu'nda kabul edilmesinin ardından, TBMM Genel Kurulu'na sunuldu. Genel Kurul'da görüşülen kanun teklifi kabul edildi. Kabul edilen kanuna göre; avukat sayısı 5 binden fazla olan şehirlerde, en az 2 bin avukatın imzası ile yeni barolar kurulabilecek. Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından görevlendirilecek Kurucular Kurulu, avukatların imzalarını alarak yeni baroların kuruluş işlemlerini 6 ay içerisinde tamamlayacak. Mevcuttaki barolar bir numaralı baro olarak adlandırılırken, yeni kurulacak barolar ise tüzel kişilik kazanma tarihlerine göre kuruldukları ilin adına göre numaralandırılacak. Kanunun öngördüğü değişiklik ile avukat sayısı bakımından Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde birden fazla baro kurulabilecek.

KIYAFET SERBESTLİĞİNE STAJ DÖNEMİ DE EKLENDİAvukatların kılık kıyafetleri ile inanç ve yaşam tarzlarına yönelik engellerin kaldırılmasını içeren değişikliklere, staj dönemindeki avukatlar da eklendi. Avukatlar mahkemelere, TBB tarafından tarif edilen cübbeyle çıkacak.

Her baro, TBB Genel Kurulu'nda, baro başkanı ile sabit 3 delege ve ilaveten her 5 bin avukat için ilave 1 delegeyle temsil edilecek. Kuruluş tarihine bakılmaksızın tüm barolar için baro organlarının seçimi, iki yılda bir ekim ayının ilk haftası içinde, TBB seçimi ise dört yılda bir aralık ayında yapılacak.

Kaynak: DHA