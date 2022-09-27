TBB Başkanı Sağkan: 'Tahir Elçi Cinayetinin Günlük Siyasi Hesaplara Alet Edilmesine Müsaade Etmeyeceğiz'

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmesiyle ilgili davada mahkemenin eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun tanık olarak dinlenmesinden vazgeçilmesi kararına ilişkin “Bir tanığın dinlenmesi kararı verildikten sonra ara kararla hiçbir gerekçe gösterilmeden o tanığın dinlenmesinden oy çokluğuyla vazgeçilmiştir. Tahir Elçi cinayetinin günlük siyasi hesaplara alet edilmesine müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesiyle ilgili davada mahkemenin eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun tanık olarak dinlenmesinden vazgeçilmesi kararına ilişkin "Bir tanığın dinlenmesi kararı verildikten sonra ara kararla hiçbir gerekçe gösterilmeden o tanığın dinlenmesinden oy çokluğuyla vazgeçilmiştir. Tahir Elçi cinayetinin günlük siyasi hesaplara alet edilmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

TBB Başkanı Erinç Sağkan, Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren ile Diyarbakır Adliyesi önünde Tahir Elçi davasında mahkemenin eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun tanık olarak dinlenmesinden vazgeçilmesi kararına ilişkin ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamaya Tahir Elçi'nin eşi avukat Türkan Elçi, Batman Barosu Başkanı Fethat Parlatır, Şırnak Barosu Başkanı Rojhat Dilsiz ve çok sayıda avukat katıldı. TBB Başkanı Sağkan, şunları söyledi:

"İsteniliyor ki bir yargılama yapılıyormuş gibi gösterilirken bu hukuksuzluğa, o yargılamaya katılan savunma makamı da alet olsun. Oysa biz hep adil yargılanma hakkını savunduk, bugün de aynı noktada duruyoruz. Tahir Elçi'nin katilleri ortaya çıkartılıp en ağır cezayı alana kadar da aynı noktada durmaya devam edeceğiz. Bu yargılamanın soruşturma ve kovuşturma aşamalarının başından sonuna hukuksuzlukla devam ettiğini defalarca kez izah etmeye çalıştık. Ancak mahkemenin aldığı son karar, süreci tüm çıplaklığıyla ortaya çıkartmıştır. Bir tanığın dinlenmesi kararı verildikten sonra ara kararla hiçbir gerekçe gösterilmeden o tanığın dinlenmesinden oy çokluğuyla vazgeçilmiştir. Tahir Elçi cinayetinin günlük siyasi hesaplara alet edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Sorumlular ortaya çıkartılıp hak ettiği cezaya çarptırılana kadar Diyarbakır Baromuzun yanında, meslektaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Sözümüz sözdür."

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren de tanık dinleme kararından vazgeçilmesi yönünde oy kullanan Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi üyelerini, Tahir Elçi davasından çekilmeye davet etti.