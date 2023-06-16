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Bakan Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği yönetimiyle bir araya geldi

Bakan Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği yönetimiyle bir araya geldi

Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜSİAD toplantısının ardından Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimiyle bir araya geldi. Bakan Şimşek, ülkemizin yatırım, ihracat, üretim ve istihdam noktasında güçlü bir şekilde ve toplumda refah artışını sağlayacak bir modelle yolumuza devam edeceğiz dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İnşallah ülkemizin yatırım, ihracat, üretim ve istihdam noktasında güçlü bir şekilde ve toplumda refah artışını sağlayacak bir modelle yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜSİAD toplantısının ardından Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimiyle bir araya geldi. 2 buçuk saat süren toplantının ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Bakan Şimşek şöyle konuştu: "Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar'ın ev sahipliğinde banka yöneticilerimizle bir araya geldik. Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu ile istişare ettik. Bu dönemde yeni program çalışmaları çerçevesinde finans sektörü, iş dünyası, sendikalar ve toplumun tüm kesimleriyle istişare edeceğiz. İnşallah ülkemizin yatırım, ihracat, üretim ve istihdam noktasında güçlü bir şekilde ve toplumda refah artışını sağlayacak bir modelle yolumuza devam edeceğiz. Bu istişare ettiğimiz bir toplantıydı. Türkiye ekonomisini ve bankacılık sektörünü konuştuk" - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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