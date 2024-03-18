TBB: Bakan Şimşek'in faiz artırma talimatı verdiği iddiası yalan

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TBB Yönetim Kurulu'nun 12 Mart'ta bir araya geldiği iftar yemeğinin lüks bir restoranda yapıldığı ve Bakan Şimşek'in iftara katılan bankacılara "faiz artırma talimatı" verdiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı yönünde bir açıklamada bulundu.

YEMEK İSTANBUL FİNANS MERKEZİ'NDE

TBB açıklamasında Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu'nun 12 Mart'ta mütevazı bir iftar yemeğinde bir araya geldiği ve görüşmenin İstanbul Finans Merkezi'ndeki Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nde yapıldığı belirtildi.

"BAKAN ŞİMŞEK'İN FAİZ TALİMATI VERDİĞİ DOĞRU DEĞİL"

TBB açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Yapılan görüşmede ekonomideki ve bankacılık sektöründeki güncel gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunulmuştur. Sayın Barış Yarkadaş'ın bu yemeğin lüks bir restoranda yapıldığı iddiası, kasıtlı ve kötü niyetli bir çarpıtmadır. Sayın Bakan'ın iftara katılan bankacılara 'faiz artırma talimatı' verdiği yönündeki iddia da kesinlikle doğru değildir. Haberde konu edilen tüm hususlar iftiradır. Türkiye Bankalar Birliği adının siyasete alet edilmemesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi, ilgili tüm kesimlerden beklenmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."