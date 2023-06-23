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Deprem Bölgesindeki Banka Şubelerinin Çoğu Hizmet Vermeye Devam Ediyor

Deprem Bölgesindeki Banka Şubelerinin Çoğu Hizmet Vermeye Devam Ediyor

Ekonomi Haberleri

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayan 11 ildeki toplam 891 banka şubesinden 709'unun, 3 bin 994 ATM'den 3 bin 767'sinin çalıştığını duyurdu.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayan 11 ildeki toplam 891 banka şubesinden 709'unun, 3 bin 994 Atm'den 3 bin 767'sinin çalıştığını duyurdu.

TBB'den yapılan yazılı açıklamada, bankacılık sektörünün, deprem bölgesindeki bankacılık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi için çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre, deprem bölgesindeki 11 ildeli toplam 891 banka şubesinden 709'u, 3 bin 994 Atm'den 3 bin 767'si aktif olarak hizmet veriyor.

Bölgede 48 mobil şube ve 86 konteyner şube de hizmet veriyor.

Deprem Bölgesi'nde Hizmet Kanalları* (İller Bazında, 22 Haziran 2023)

Toplam şube sayısı

Yerinde hizmet veren şube sayısı

Toplam ATM sayısı

Faaliyet gösteren ATM sayısı

Mobil şube sayısı

Faaliyet gösteren konteyner şube sayısı

Adana

218

193

963

917

7

0

Hatay

114

63

437

391

17

29

Osmaniye

35

26

177

162

3

5

Kahramanmaraş

71

44

317

290

5

20

Gaziantep

145

125

662

626

5

8

Kilis

9

9

46

40

0

0

Malatya

54

40

254

241

1

8

Adıyaman

37

23

139

132

4

11

Diyarbakır

91

80

401

388

2

1

Şanlıurfa

75

69

386

371

3

2

Elazığ

42

37

212

209

1

2

Toplam

891

709

3.994

3.767

48

86

*Mevduat, kalkınma ve yatırım bankaları

Kaynak: ANKA / Ekonomi

Türkiye Bankalar Birliği Deprem Banka ATM Ekonomi Haberler

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