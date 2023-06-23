Deprem Bölgesindeki Banka Şubelerinin Çoğu Hizmet Vermeye Devam Ediyor

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayan 11 ildeki toplam 891 banka şubesinden 709'unun, 3 bin 994 ATM'den 3 bin 767'sinin çalıştığını duyurdu.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayan 11 ildeki toplam 891 banka şubesinden 709'unun, 3 bin 994 Atm'den 3 bin 767'sinin çalıştığını duyurdu.

TBB'den yapılan yazılı açıklamada, bankacılık sektörünün, deprem bölgesindeki bankacılık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi için çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre, deprem bölgesindeki 11 ildeli toplam 891 banka şubesinden 709'u, 3 bin 994 Atm'den 3 bin 767'si aktif olarak hizmet veriyor.

Bölgede 48 mobil şube ve 86 konteyner şube de hizmet veriyor.

Deprem Bölgesi'nde Hizmet Kanalları* (İller Bazında, 22 Haziran 2023)

Toplam şube sayısı Yerinde hizmet veren şube sayısı Toplam ATM sayısı Faaliyet gösteren ATM sayısı Mobil şube sayısı Faaliyet gösteren konteyner şube sayısı Adana 218 193 963 917 7 0 Hatay 114 63 437 391 17 29 Osmaniye 35 26 177 162 3 5 Kahramanmaraş 71 44 317 290 5 20 Gaziantep 145 125 662 626 5 8 Kilis 9 9 46 40 0 0 Malatya 54 40 254 241 1 8 Adıyaman 37 23 139 132 4 11 Diyarbakır 91 80 401 388 2 1 Şanlıurfa 75 69 386 371 3 2 Elazığ 42 37 212 209 1 2 Toplam 891 709 3.994 3.767 48 86

*Mevduat, kalkınma ve yatırım bankaları