Deprem Bölgesindeki Banka Şubelerinin Çoğu Hizmet Vermeye Devam Ediyor
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Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayan 11 ildeki toplam 891 banka şubesinden 709'unun, 3 bin 994 ATM'den 3 bin 767'sinin çalıştığını duyurdu.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayan 11 ildeki toplam 891 banka şubesinden 709'unun, 3 bin 994 Atm'den 3 bin 767'sinin çalıştığını duyurdu.
TBB'den yapılan yazılı açıklamada, bankacılık sektörünün, deprem bölgesindeki bankacılık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi için çalışmalarına devam ettiği belirtildi.
Açıklamaya göre, deprem bölgesindeki 11 ildeli toplam 891 banka şubesinden 709'u, 3 bin 994 Atm'den 3 bin 767'si aktif olarak hizmet veriyor.
Bölgede 48 mobil şube ve 86 konteyner şube de hizmet veriyor.
Deprem Bölgesi'nde Hizmet Kanalları* (İller Bazında, 22 Haziran 2023)
Toplam şube sayısı
Yerinde hizmet veren şube sayısı
Toplam ATM sayısı
Faaliyet gösteren ATM sayısı
Mobil şube sayısı
Faaliyet gösteren konteyner şube sayısı
Adana
218
193
963
917
7
0
Hatay
114
63
437
391
17
29
Osmaniye
35
26
177
162
3
5
Kahramanmaraş
71
44
317
290
5
20
Gaziantep
145
125
662
626
5
8
Kilis
9
9
46
40
0
0
Malatya
54
40
254
241
1
8
Adıyaman
37
23
139
132
4
11
Diyarbakır
91
80
401
388
2
1
Şanlıurfa
75
69
386
371
3
2
Elazığ
42
37
212
209
1
2
Toplam
891
709
3.994
3.767
48
86
*Mevduat, kalkınma ve yatırım bankaları