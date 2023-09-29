Teknolojinin İlerlemesiyle Dolandırıcılık Faaliyetleri Artıyor

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte insanların yaşam tarzı da değişti. 7'den 70'e herkes artık bu değişime ayak uyduruyor. Ne yazık ki bu ilerleme her zaman olumlu bir şekilde olmuyor. Teknolojinin gelişmesi dolandırıcılık faaliyetlerini de bu alanda ilerlemesine de neden oldu. Bankalar birliği artan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı halkı bilgilendirdi.

Türkiye Bankalar birliği (TBB) artan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı halkı bilgilendirdi!

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) artan dolandırıcılık şikayetlerini değerlendirdi. Bu konuyla ilgili halkı bilgilendirmek için bir açıklama yaptı. Halkı bu tür faaliyetler konusunda her daim dikkatli davranmaları için uyardı. Şifrelerin bireysel olduğunu her ne koşulda olursa olsun paylaşmamaları gerektiğini vurguladı. TBB, başvuruları incelediğinde bazı çarpıcı sonuçlara ulaştı. En çok karşılaşılan dolandırıcılık yöntemlerini paylaştı.

Başvuruların birçoğunda müşterilerin dolandırılacaklarının farkına varmadan, şifrelerini paylaştıkları,

Kötü amaçlı yazılımları bilgisayar, akıllı cihaz veya telefonlarına yüklendiği,

Sahte sitelere giriş yaparak mağduriyetlerine yol açacak bilgileri aktardıkları,

Sosyal medya hesaplarında kendileriyle iletişime geçen kişilere dolandırılmalarına yol açacak bilgileri verdikleri anlaşılmaktadır.

Ayrıca TBB: "Bu tip dolandırıcılıklara maruz kalmamak için kendisini telefonda veya sosyal medya hesaplarında banka çalışanı, görevli, polis, telefon operatörü, kargo çalışanı, arkadaş, akraba gibi tanıtarak şifre talep eden kişilerle şifrelerin kati suretle paylaşılmaması, giriş yapılan internet sitesinin güvenlik unsurlarına sahip olduğunun incelenmesi, internet adresinin doğru olduğu teyit edilerek işlem yapılması, akıllı cihazlara yüklenen uygulamalara dikkat edilmesi son derece önemlidir" uyarısında bulundu

Google'dan milyonlarca hesap için dolandırıcılık uyarısı!

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) müşterilerin bu tip dolandırıcılık faaliyetlerine maruz kalmaması için alınması gereken önlemleri detaylıca anlattığı 'Dolandırıcılık Eylemleri ve Korunma Yöntemleri' isimli bir el kitabı yayınladı. Kitapta; Şifre ve cihaz güvenliğinin sağlanmasından doğrudan müşterilerin sorumlu olduğunu belirtti.

Ayrıca yaptığı açıklamada "Bir internet sitesinin güvenlik unsurlarının nasıl kontrol edileceği, kötü niyetli elektronik postaların nasıl anlaşılacağı, zararlı yazılımlardan nasıl korunulacağını, dolandırıcıların kullandıkları ikna yöntemleri ve tüm bunlar karşısında müşteriler tarafından alınması gereken önlemlere ilişkin kapsamlı bilgiye Birliğimiz tarafından yayımlanmış 'Dolandırıcılık Eylemleri ve Korunma Yöntemleri' kitabından ulaşılabilir." dedi.