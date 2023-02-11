Tbb: Deprem Bölgesine Bankacılık İşlemlerinin Sürdürülmesi Amacıyla Mobil Şubeler Gönderildi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremde yıkıma uğrayan 10 ilde bankacılık işlemlerinin sürdürülmesi amacıyla mobil şubeler gönderildiğini belirterek, “Mevcut yerel şubelerin de operasyonel hale getirilmesi çabaları devam etmektedir” bilgisini paylaştı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremde yıkıma uğrayan 10 ilde bankacılık işlemlerinin sürdürülmesi amacıyla mobil şubeler gönderildiğini belirterek, "Mevcut yerel şubelerin de operasyonel hale getirilmesi çabaları devam etmektedir" bilgisini paylaştı.

Kahramanmaraş merkezli iki depremde yıkıma uğrayan 10 ilde yaşam destekleri ile arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. TBB de bugün yaptığı yazılı açıklamayla depremden etkilenen iller hakkında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Açıklama şöyle:

"6 ŞUBAT 2023'TE ACİL OLARAK TOPLANARAK YAPILABİLECEKLERİ GÖRÜŞÜLDÜ: Birliğimiz Yönetim Kurulu depremin meydana geldiği 6 Şubat 2023 tarihinde acil olarak toplanarak, deprem bölgelerinde yaşanan sorunların hafifletilmesine katkıda bulunulması, ihtiyaç duyulacak desteğin sağlanması ve bankacılık hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi amacıyla yapılabilecekleri görüşmüştür.

ATM'LERDEN YAPILACAK İŞLEMLERDE ÜCRET ALINMAMASI TAVSİYE EDİLDİ: Bu toplantıda özetle; 'banka müşterilerinin 6 ay içinde vadesi gelecek borçların 6 ay sonraya ötelenmesi, üye bankalara gerekli kolaylıklar gösterilmesi hususunda bildirim yapılması, Risk Merkezi üyelerinin mücbir halin yaşandığı mahalde ikametgahı/işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerinin, Risk Merkezi, mücbir hal düzenlemeleri çerçevesinde yapılması hususunda bilgilendirilmesi ve ortak ATM'lerden yapılacak işlemlerde ücret alınmaması' konularında tavsiye niteliğinde kararlar alınmıştır.

BÖLGEDE İHTİYAÇ DUYULAN MALZEMELERİN TEDARİK EDİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR: Birliğimiz nezdinde oluşturulan ve kamu otoriterleriyle işbirliği içinde hareket eden afet koordinasyon grupları, bölgede ihtiyaç duyulan malzemelerin tedarik edilmesi ve gerekli düzenlemelerin oluşturulması konusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Depremin meydana geldiği günden bu yana yardım malzemeleri yüklü (TBB'ye bildirilen) 352 adet kamyon/kamyonet/panelvan araç, 48 adet karavan/konteyner bankalar tarafından bölgeye sevk edilmiş, gerekli koordinasyon dahilinde ihtiyaç olan illere yönlendirilmiştir.

MOBİL ŞUBELER GÖNDERİLDİ: Bölgede faaliyet gösteren bankaların teknik ve idari yöneticileri, ilk günden itibaren ihtiyaçların giderilmesi ve finansal hizmetlerin kısa süre içerisinde yaygınlaştırılması için sahada yer almaktadırlar. Bankacılık işlemlerinin sürdürülmesi amacıyla bölgeye mobil şubeler gönderilmiştir. Mevcut yerel şubelerin de operasyonel hale getirilmesi çabaları devam etmektedir.

SEKTÖR İÇİNDE BİR PAYLAŞIM AĞI KURULDU: Sektör içinde bir paylaşım ağı kurulmuş, bu ağ çerçevesinde fazlası olan bankalar ihtiyacı olan bankalara gerekli desteği vermektedir. Sektör çalışanlarının destek talepleri yerine getirilmektedir. Bankalar nezdinde oluşturulmuş arama kurtarma ekipleri de bölgeye intikal etmiştir. Arama kurtarma çalışmalarına koordineli bir şekilde destek vermektedirler."