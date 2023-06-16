Bakan Şimşek, TÜSİAD ve TBB yöneticileriyle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, reel ve finans sektörünün aktörleriyle görüşmelere başladı. Bakan Şimşek, ilk olarak Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yöneticileriyle görüştü. TÜSİAD heyeti, ekonomide son dönem ve atılması gereken adımlarla ilgili bir sunum yaptı. Bakan Şimşek'in bugün 14.30'da da Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimiyle, birliğin Akmerkez'deki merkezinde bir araya gelmesi bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, reel ve finans sektörünün aktörleriyle görüşmelere başladı. Bakan Şimşek, ilk olarak Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yöneticileriyle görüştü.

TÜSİAD, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yapılan görüşmeye ilişkin resmi sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yaptı. Bakan Şimşek'in TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan'ın da bulunduğu heyetle görüşmesine ilişkin fotoğraf kareleri paylaşılarak "Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek TÜSİAD heyeti ile bir araya geldi. Sayın Bakan Mehmet Şimşek'e toplantı için teşekkür ederiz" denildi.

Alınan bilgiye göre, görüşmede TÜSİAD heyeti, ekonomide son dönem ve atılması gereken adımlarla ilgili bir sunum yaptı.

Bakan Şimşek'in bugün 14.30'da da Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimiyle, birliğin Akmerkez'deki merkezinde bir araya gelmesi bekleniyor.