Mehmet Şimşek bankaların genel müdürleriyle görüşecek

Geçtiğimiz hafta Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başlayan Mehmet Şimşek, önümüzdeki perşembe günü Türkiye Bankalar Birliği'ne üye bankaların genel müdürleriyle bir araya gelecek. Şimşek'in yeni ekonomi politikalarına ilişkin detayları paylaşması bekleniyor.

Yeni Kabine'nin en çok merak edilen ismi, şüphesiz ki Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek oldu. Ekonomide dümene geçen Şimşek devir teslim töreninde "Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda önemli olacaktır. Makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz" ifadelerini kullandı.

BANKA MÜDÜRLERİYLE GÖRÜŞECEK

Dolar, euro ve gram altın rekor kırarken atacağı adımlar merakla beklenen Şimşek, gelecek hafta Türkiye Bankalar Birliği'ne üye bankaların genel müdürleriyle bir araya gelecek. Reuters'a konuyla ilgili bilgi veren bankacılar söz konusu toplantının perşembe günü gerçekleşmesinin beklendiğini belirtti.

YENİ POLİTİKALARI ANLATACAK

Şimşek'in banka müdürleriyle olan görüşmesine yeni ekonomi politikalarına ilişkin detayları paylaşması ve bu yönde önerileri dinleyeceği tahmin ediliyor.