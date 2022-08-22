Erzincan haber: Erzincan Baro Başkanı Aktürk: 'CMK ücretlerinde gerçek iyileştirme istiyoruz'

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, CMK ücretlerinde gerçek iyileştirme istediklerini belirtti.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Aktürk, "Bugün, Türkiye Barolar Birliği ile Adalet Bakanlığı arasında CMK Ücret Tarifesinin belirlenmesine yönelik bir görüşme gerçekleştirilecektir.

Görüşme esnasında TBB tarafından dile getirilen iyileştirme, 4 Haziran 2022 ve 5 Temmuz 2022 tarihli açıklamalarda ifade edildiği üzere tüm baroların ortak talebi ve kararlılığının yansımasıdır. Ceza yargılamasında avukatın varlığı işkence ve kötü muameleyle ve hukuka aykırılıklarla mücadelenin bir parçası, hak arama özgürlüğünün garantisi, adil yargılanma hakkının olmazsa olmazıdır. Adil bir yargılamanın ancak savunmanın katılımıyla var olabileceğini kabul eden hukuk devleti; ücret tekeli nedeniyle, yargının kurucu unsuru savunma için bu güne kadar çok düşük ücretlere meslektaşlarımız tarafından fedakarca yerine getirilen CMK görevlendirmelerini dayatmaktan vazgeçmelidir.

Öncelikle ve önemle saptamak gerekir ki; CMK hizmetleri için avukatlık asgari ücret tarifesi dışında bir belirleme kabul edilemez.

AAÜT'nin onda birine denk gelen CMK ücretleri, her biri en az 3 yıl süren bir davanın ücreti olarak avukatlara reva görülemez. Biz Erzincan Barosu ve avukatları olarak bir kez daha yineliyoruz; barolarımızın ortak kararına uygun TBB taleplerinin arkasındayız.

Bilinsin ki bu uyarı, sonrasındaki eylemliliğin habercisidir. Hak ettiğimiz ücretler belirleninceye kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu nedenle, yapılacak değerlendirmelerde görüşlerimizin dikkate alınmasını bekliyoruz." ifadelerine yer verdi. - ERZİNCAN