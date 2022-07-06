Tbb: 'Kolluk Kuvvetleri de Dahil Olmak Üzere Meslektaşlarımıza Yönelik Sistematik Saldırılar Karşısındaki Duyarsızlık Bu Katliamda Pay Sahibidir'

Türkiye Barolar Birliği (TBB), İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesine ilişkin, "Avukatlık mesleğinin itibarını zedeleyen uygulamaların, kolluk kuvvetleri de dahil olmak üzere meslektaşlarımıza yönelik sistematik saldırılar karşısındaki duyarsızlığın ve nihayetinde yaşanan cezasızlık politikalarının mimarları bu katliamda pay sahibidir" açıklamasını yaptı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB), İstanbul Barosu üyesi avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesi üzerine açıklama yaptı. TBB'nin resmi internet sitesinde yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Bugün, İstanbul Barosu'na kayıtlı meslektaşımız avukat Servet Bakırtaş, sadece ve sadece mesleğini icra ettiği, tehditlere boyun eğmeden işini yaptığı ve davasından vazgeçmediği için ofisini basan bir cani tarafından katledildi. Üzüntümüz sonsuzdur.

Türkiye Barolar Birliği olarak avukata yönelik şiddet olaylarının araştırılması amacıyla Meclis araştırma komisyonu kurularak elde edilecek veriler doğrultusunda şiddet olaylarının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması talebimizi 5 Nisan Avukatlar Günü'nde Meclis çatısı altında reddeden irade bugün meslektaşımızın yaşamını kaybetmesinde sorumluluk sahibidir. Avukatlık mesleğinin itibarını zedeleyen uygulamaların, kolluk kuvvetleri de dahil olmak üzere meslektaşlarımıza yönelik sistematik saldırılar karşısındaki duyarsızlığın ve nihayetinde yaşanan cezasızlık politikalarının mimarları bu katliamda pay sahibidir.

Mesleğimiz ve meslektaşımız adına hukuki sürecin başından sonuna kadar var olacağımızı ifade ediyor, Avukatın güvende olmadığı bir ülkede hiçbir vatandaşımızın güvende olamayacağını bir kez daha haykırıyoruz. Kabul edilemez bu saldırıyı lanetliyor; meslektaşımız avukat Servet Bakırtaş'a ve saldırıda hayatını kaybeden Öznur Tufan'a Allah'tan rahmet; ailelerine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz."

ANKA / Güncel